Leandro Aparecido da Silva komt weg met dierenmishandeling

De Braziliaanse Olympische dressuurruiter Leandro Aparecido da Silva kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat op social media een video circuleerde waarin hij een kleine pony hardhandig de les leert. Inmiddels is duidelijk dat er geen stappen worden ondernomen tegen de ruiter. De Braziliaanse Hippische Federatie stelde zichzelf incompetent om sancties op te leggen, omdat het voorval niet op concours plaatsvond.

De STJD (Superior Court of Sports Justice) van de Braziliaanse Hippische Federatie deed er drie maanden over om tot een besluit te komen. De Silva werd gehoord en de FEI werd op de hoogte gebracht van het misbruik. De FEI gaf aan de sancties van het sporttribunaal over te nemen, maar zou – als die sancties onvoldoende zijn – zelf maatregelen nemen.

Geen uitspraak

De STJD maakte op 17 september echter bekend geen uitspraak te zullen doen in deze zaak. Hoewel meerdere artikelen heeft geschonden, was het de advocaat van de ruiter, die stelde dat de STJD geen sancties kan opleggen aan zaken die niet plaatsvinden op concours. Het tribunaal volgde dat argument.

Weinig maatregelen

De enige officiële maatregel die tegen Da Silva is genomen, is dat de werkvergunning voor de ruiter en zijn zoon bij de gerenommeerde Sociedade Hipica Paulista in Sao Paulo (de enige locatie in Brazilië waar regelmatig CDI-wedstrijden worden gehouden) is ingetrokken. De ruiter en zijn zoon trainen, geven les en werken aldaar.

FEI

De FEI heeft nog niet bekend gemaakt of zij zelf sancties tegen Da Silva zal ondernemen, of de zaak voorlegt aan de ECIU.

Video’s

Op zondag 12 juli werd de video gepubliceerd waarin Leandro Aparecido da Silva te zien is op de kleine pony. De ruiter rukt het dier hard in de mond en op de achtergrond is gelach te horen. In een tweede video zit zijn 20-jarige zoon op de pony en springt een aantal hindernissen. De pony crasht op een hindernis, omdat het gewicht van zijn ruiter duidelijk teveel van het goede is.

Bron: Eurodressage