Lekker gewoon gebleven: PSI-mannen eten pizza na omzet van 14,5 miljoen

Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann maakten ook van de corona-editie van de PSI een succes. Zonder één bieder in de zaal (alles via de telefoon) brachten de 42 paarden in de veiling 14,5 miljoen euro op. Wie denkt dat dat gevierd werd met champagne, kaviaar en kreeft zit er naast. Afhaalpizza op schoot it was.