Limburg: Drie paarden uit weiland gestolen

Afgelopen weekend zijn drie paarden gestolen uit twee weilanden in Midden-Limburg. Een Franse draver van zeventien en een paint-ruin van 28 jaar oud werden uit een weiland in Koningsbosch gestolen, een 24-jarige Rheinlands-gefokte merrie werd ontvreemd uit haar wei in Posterholt. De eigenaren hebben aangifte gedaan.

“Opvallend aan deze zaak is dat de paarden in dezelfde avond of nacht zijn gestolen op relatief korte afstand van elkaar”, zo meldt de politie. “We zijn op zoek naar mensen die iets hebben gezien of beelden hebben van mogelijk verdachte situaties.” De politie kan geen uitspraken doen over of er overeenkomsten tussen de diefstallen zijn. De politie gaat er vanuit dat het om dezelfde dader(s) gaat.

Omheining vernield, draden doorgeknipt

Ruud Wolters uit Posterholt deed een emotionele oproep op Facebook om zijn vermiste merrie Lafiante (Lanciano x Sultan) terug te vinden. “Mijn paard heeft een grote emotionele waarde voor mij. Ik heb deze merrie zelf gefokt en zorg al 24 jaar voor haar.” Toen Wolters ’s ochtends vroeg bij het weiland aankwam, zag hij dat de omheining was vernield en de draden waren doorgeknipt.

Tweetal paarden gestolen

Ook Kim Bukala, van de twee vermiste paarden uit Koningsbosch, deed een oproep op social media. “Twee van onze geliefde paarden zijn gestolen. Het gaat om de paarden Hugo en Bronco. Onze twee lieverds worden ontzettend gemist. Deze paarden worden niet meer professioneel gereden en genoten in onze wei van een fijn rustig leven.” Hugo is een zeventienjarige Franse draver, Bronco is een paint-ruin van 28 jaar oud.

Bron: Horses.nl/L1 Nieuws