Limburgse paardenbezitters in protest tegen Duitse dierenartsverklaring

Voor de paardenbezitters in met name de grensregio's is het niets nieuws, de dierenartsverklaring om jouw paard te vervoeren naar Duitsland. Limburgse paardeneigenaren komen nu in verzet tegen deze kostbare verklaring. De protestactie wordt aangevoerd door dierenarts Frans Arts. "België en Luxemburg kunnen we zonder problemen in en uit, maar met het land waar we 350 kilometer aan grenzen is het ineens heel ingewikkeld.", stelt de dierenarts.