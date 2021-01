Lingeriezaak Livera in Raalte bezorgt bestellingen per paard

Mede-eigenaresse Magda Meijer en haar paard Kismo bezorgen regelmatig bestellingen voor lingeriezaak Livera in Raalte. Het idee ontstond spontaan en levert enthousiaste reacties van klanten op. "Dit is toch leuk? Veel leuker dan een busje van de postbezorger", vertelt een klant aan RTV Oost.

Voor Meijer heeft het bezorgen van de pakketjes veel voordelen. “Normaal gesproken rijd ik wedstrijden, maar die kunnen nu natuurlijk niet doorgaan. Het paard heeft wel zijn beweging nodig en dus heb ik het gecombineerd: het paard heeft bewogen, ik heb gesport, de bestelling is bezorgd en een lach op het gezicht van de klant.”

De moeder van Meijer vindt het een fantastisch idee. “Onze voorouders deden het met een bakfiets. Ze gingen met een bakfiets naar de boer toe. En hoe mooi is het dat we nu, 101 jaar later, zelfs met een paard gaan?”

Bron: RTV Oost