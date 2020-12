Lipizzaner Gala voor het eerst in 50 jaar op Oostenrijkse TV

Op 1 januari wordt om 13.50 uur, direct na het nieuwjaarsconcert, het complete Lipizzaner Gala uitgezonden op de Oostenrijkse zender ORF 2. Een primeur, want voor het eerst in 50 jaar is de complete show op TV te zien. "Ons doel is om de Spaanse Rijschool en Stoeterij Piber de komende jaren de wereld in te brengen en ze op een eigentijdse manier toegankelijk te maken voor groot publiek."

“We zijn met deze ORF-uitzending heel dicht bij dit doel gekomen en het is een geweldige start van het nieuwe jaar voor de festiviteiten van het 100-jarig jubileum”, vertelt Sonja Klima, algemeen directeur van de Spaanse Rijschool.

Eeuwenoude traditie tot leven gewekt met moderne beeltechnologie

In 1972 toonde ORF voor het eerst delen van het programma van de Spaanse Rijschool voor Paleis Schönbrunn en van prachtige, barokke winterrijhal in de Hofbrug aan een breed publiek. Nu, bijna 50 jaar later, is de complete uitvoering op TV te zien. Zo wordt een eeuwenoude traditie tot leven gewekt met de modernste beeldtechnologie.

Kijkje achter de schermen

Naast de show, wordt er door ORF 2 ook een kijkje achter de schermen uitgezonden. “De Lipizzaners en de ruiters zijn natuurlijk de sterren die op de voorgrond staan, maar het team daarachter is net zo belangrijk. Denk aan alle trainers, grooms, studenten en tal van andere medewerkers”, aldus Elisabeth Köstinger.

Bron: Pferde Revue