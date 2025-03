Loslopende paarden draven over N201

Een opvallend tafereel woensdag op de N201 bij Hoofddorp: zes paarden draafden tijdens de spits de weg op, na hun ontsnapping uit een manege in Cruquius. Een dag later staan ze weer veilig in de wei.

Hoe het zestal kon ontsnappen, is nog altijd een raadsel. “Ze stonden gewoon rustig in de wei, maar op de een of andere manier zijn ze toch ontsnapt”, aldus de activiteitbegeleider van zorgmanege De Cruquiushoeve op NH Nieuws.

Druk op N201

Op het moment van de ontsnapping was het druk op de N201, de weg die van Heemstede naar Hoofddorp loopt. Eerst renden ze richting het Spaarne Gasthuis, maar vervolgens keerden ze om en draafden ze in de richting van Heemstede.

‘Gewoon geroepen’

Eén paard kon door een scooterrijder worden gevangen, de activiteitbegeleider van de zorgmanege wist de vijf andere uiteindelijk tegen te houden. “De politie kan het nog steeds niet geloven. Ik heb ze gewoon geroepen. De paarden weten heel goed wie ik ben.” Vervolgens zijn de paarden teruggebracht naar de manege. “Ik ben heel blij dat ze ongedeerd zijn gebleven en er geen ongelukken zijn gebeurd. Het had erger kunnen aflopen, zeker in de spits.”

Bron: NH Nieuws