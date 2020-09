Man grijpt meisje, paard bijt in zijn arm

Het klinkt als een Black Beauty-sprookje, maar het is echt te lezen in een verslag van de politie van Neumünster (Duitsland). Een 16-jarig meisje werd door een man lastiggevallen bij een buitenrit en vervolgens verdedigd door haar paard: die beet de man in zijn arm en de twee konden er vandoor gaan.

Een 16-jarig meisje maakte in de buurt van Ehndorfer Moor een buitenrit met haar paard en passeerde daarbij in staptempo een man. De man greep haar vast in haar bovenbeen in wilde niet meer loslaten. Daar schoot het paard te hulp volgens de politie: die beet de man in zijn arm. De man liet met een schreeuw los en meisje en paard konden snel vluchten.

De man is, ondanks een zeer gedetailleerde beschrijving, nog niet gevonden.

Bron: Welt