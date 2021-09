Manege De Bongerd hanteert sinds kort 95 kilo-regel: ‘Paardenwelzijn staat voorop’

Eerst op de weegschaal en dan pas in het zadel. Dat is de volgorde bij manege De Bongerd uit het Groningse Glimmen die sinds kort een 95 kilo-regel hanteert. Een beetje verbaasd is eigenaresse Simone Lameijer wel over de vele reacties die ze krijgt op de weegschaal. "Ja, die is nieuw. Maar het kijken naar gewicht niet. Dat deden we altijd al omdat het dierenwelzijn bij ons voorop staat", vertelt Lameijer in een interview met Linda.nl.

“De paarden rijden hier geen uurtje en daarbij geven we veel springlessen. We waken ervoor dat onze dieren overbelast raken.”

Shetlander of Fries

Die grens ligt volgens Simone Lameijer, de KNHS en de FNRS rond de 95 kilo. “Dat is het gewicht dat de paarden gemiddeld kunnen dragen: zo’n 17,5% van het eigen lichaamsgewicht plus zadel. We kijken natuurlijk ook naar de ruiter en het paard. Het is niet zo dat je met 96 kilo meteen niet meer welkom bent op de manege. En 95 kilo op een Shetlander is toch anders dan op een Fries.”

Coronakilo’s

De coronakilo’s geven aanleiding om de ruiters nu te wegen. “Die paar kilo kunnen net het verschil maken. Met 75 kilo kun je nog net op een damespaard, met 80 moeten we toch echt naar een groter type kijken. We koppelen hier de ruiters voor een langere periode aan hetzelfde paard: wat vroeger matchte, hoeft nu niet meer het geval te zijn. Al kijken we natuurlijk ook naar ervaring: iemand die net begint en nog als een hobbezak op het paard zit, is zwaarder dan een ervaren ruiter met een paar kilo meer.”

Hartstikke discreet

Iedereen vanaf achttien jaar krijgt een weegmoment. ”Gewoon nu eenmalig en hartstikke discreet. Alleen ik sta ernaast, echt niet iedereen zit mee te kijken.” Lameijer maakt geen onderscheid. “Het is wel zo eerlijk om iedereen te wegen, ik wil niet alleen de zwaargewichten eruit pakken. Daarbij is het soms ook lastig om iemands gewicht goed in te schatten met de de rijkleding aan. Dat flatteert meestal toch niet echt.” De wijzer op de weegschaal slaat soms veel hoger of juist lager uit dan Lameijer op het eerste gezicht had verwacht.

Even slikken

Reacties op sociale media als ‘dan kan geen man meer paardrijden’ legt Lameijer naast zich neer. “Het is echt niet zo dat een volwassen man minimaal 95 kilo weegt. Bovendien kijken we ook naar de ervaring en de lengte van zo’n man.” De meeste ruiters van de manege hebben alle begrip. “Er waren een paar die even moesten slikken, maar de mensen die nu iets te zwaar zijn om te kunnen rijden, probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden in het afvallen. En dan: terug het zadel in!”

