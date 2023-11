Manege en gemeente Den Haag in de clinch over stukje grond

Manege De Wildhoef in het Haagse 'Bosjes van Pex' heeft een hoogoplopend conflict met de gemeente Den Haag over een stukje grond. De gemeente wil dat de manege-eigenaren een paddock en een kantine afbreken, zodat op deze plek natuur kan ontstaan. Maar de eigenaren willen hun paddock niet kwijt. "Het welzijn van onze paarden staat bovenaan en daar hoort dagelijks loslopen in de paddock bij."

“‘Toen wij het bedrijf in 2010 kochten, was deze paddock er al”, vertelt manege-eigenaar Aïde Roest aan Omroep West. Ze runt samen met haar twee zussen Fiona en Iris manege De Wildhoef. “Wij gebruiken de paddock om onze paarden in los te gooien, zodat zij zich dagelijks vrij kunnen bewegen. Wij willen deze situatie graag zo houden.”

Paddock en kantine opdoeken

Maar de gemeente wil dat de zussen de paddock en de kantine opdoeken. Volgens het stadhuis wordt de grond ‘oneigenlijk gebruikt’, omdat de paddock zonder toestemming is gebouwd op natuurgrond die buiten de huurovereenkomst met de gemeente valt.

Huurovereenkomst

Dat bevreemdt Roest. “De gemeente heeft in 2018 voor de paddock een huurovereenkomst afgegeven”, zegt ze. “Het is heel bijzonder dat de gemeente deze huurovereenkomst niet erkent.” Ook zegt ze dat de manege de kantine in 2020 heeft gebouwd in overleg met de gemeente.

Nodig voor bedrijf

“Wij hebben de paddock en de kantine nodig voor ons bedrijf”, vervolgt Roest. De rijbaan, de stallen en een andere paddock blijven weliswaar buiten schot, maar de tweede paddock en kantine zijn onmisbaar voor De Wildhoef.

Vrije beweging

Roest: ‘Want wij willen heel goed voor onze paarden zorgen en hun welzijn staat bovenaan. Dat bewijst het feit dat wij als eerste stadsmanege van Nederland in 2015 het keurmerk Paard en Welzijn hebben gekregen. Daar hoort een stuk vrije beweging voor de paarden bij en daar hebben wij de paddock voor nodig. De kantine is voor ons een belangrijke plek om samen te komen en mensen uit de buurt komen vaak een kopje koffie drinken.”

