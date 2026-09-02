Manege Zwolle stopt, paarden en pony’s worden verkocht

Manege Zwolle aan de Haersterveerweg stopt na tien jaar met het geven van manegelessen, dat hebben de eigenaren bekend gemaakt via Facebook. Stijgende kosten, noodzakelijke investeringen en de gezondheidssituatie binnen het gezin liggen aan de beslissing ten grondslag. Op de locatie komt een nieuwe bedrijfsopzet met een pensionstal, vier padelbanen en horeca.

Ellen Liem Door

De laatste manegelessen bij Manege Zwolle worden op 31 oktober gegeven. Daarna komt er een einde aan de manegeactiviteiten zoals die de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd. Volgens eigenaren Bram en Beau is het besluit na lange twijfel genomen. “Het is de moeilijkste beslissing die we in ons leven hebben moeten nemen”, aldus de eigenaren.” De manege noemen ze hun levenswerk.

Kosten steeds moeilijker op te brengen

Een belangrijke reden om te stoppen is de financiële druk op het bedrijf. De kosten voor onder meer voer, verzekeringen, personeel en de accommodatie zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Daar komt bij dat een grote renovatie van de accommodatie noodzakelijk is. Ook worden verschillende lespaarden en pony’s ouder en zouden zij op termijn vervangen moeten worden. Volgens de eigenaren is het daardoor niet langer financieel verantwoord om Manege Zwolle in de huidige vorm voort te zetten.

Gezondheid mede-eigenaar

Ook de gezondheid van mede-eigenaar Bram speelt een belangrijke rol. Bij hem is onlangs prostaatkanker vastgesteld. Op 10 augustus werd hij geopereerd. Hoewel de operatie volgens het gezin goed verliep, viel de uitslag van aanvullend onderzoek tegen. Het gezin wil de komende periode meer ruimte creëren voor zijn herstel.

Nieuwe opzet

Helemaal verdwijnen de paarden niet van de locatie aan de Haersterveerweg. Het bedrijf krijgt een nieuwe opzet met twee afzonderlijke onderdelen. Beau gaat een professionele pensionstal exploiteren. Hiervoor worden de bestaande stallen gerenoveerd en blijft ook de achterrijbaan beschikbaar.

Vier padelbanen

De voorrijbaan krijgt een compleet andere bestemming. Daar moeten vier moderne padelbanen komen. Daarnaast blijft er ruimte voor horeca. Volgens de eigenaren worden beide bedrijfsonderdelen zo ingericht dat de bedrijvigheid rond de padelbanen de rust bij de pensionstal zo min mogelijk verstoort.

Manegepaarden

De huidige manegepaarden en pony’s worden verkocht. Mensen die bij Manege Zwolle rijden krijgen daarbij als eerste de mogelijkheid om een paard of pony over te nemen. Met de nieuwe bedrijfsopzet hopen de eigenaren een financieel gezondere en rustigere toekomst voor hun gezin en bedrijf te creëren.

Bron: Facebook / Zwolle nu