Maneges in problemen door grote vraag naar brave paarden

In de hippische sector is er een groot tekort aan manegepaarden. Dit probleem leek er al langer aan te komen, maar zit nu op het hoogtepunt. Gezonde, brave en betrouwbare pony’s en paarden, die in meerdere disciplines gebruikt kunnen worden, zijn op dit moment schaars. Door het tekort in aanbod zijn de prijzen flink gestegen, wat ervoor heeft gezorgd dat de aanschaf van een nieuw paard voor veel manegehouders erg lastig is. Een paar jaar geleden betaalde men nog 2.500 tot 3.000 euro voor de aanschaf van een manegepaard, dit bedrag ligt nu al ruim boven de 5.000 euro.

Een tekort aan manegepaarden ontstaat niet zomaar, dit is een trend die zich in de afgelopen jaren langzaam heeft gevormd tot een groter probleem. Dit is een gevolg van meerdere veranderingen in de hippische sector. Zo is de fokkerij, door de jaren heen erg veranderd. De paarden van 20 jaar geleden zijn dan ook niet meer te vergelijken met de paarden van nu. Daarnaast heeft corona op kortere termijn een grote rol gespeeld in dit probleem. Gedurende de coronaperiode is de interesse in de paardensport behoorlijk toegenomen. Dit heeft een positief effect gehad op veel hippische bedrijven. Het heeft echter een negatief effect gehad op het aanbod van manegepaarden.

Verandering fokkerij

Een van de voornaamste oorzaken die tot dit tekort heeft geleid, is gerelateerd aan de verandering in de fokkerij. Het fokken van paarden werd vroeger meer gezien als een hobby. De laatste jaren zijn de fokkers zich meer gaan richten op het fokken van een correct sportpaard. Hierbij spelen ook economische belangen een rol. Er wordt gekeken naar geschikte bloedlijnen van zowel de hengst als de merrie om goede nakomelingen te fokken waar veel potentie in zit voor de toekomst. Deze kunnen dan op jonge leeftijd al meer geld opbrengen. Dit is in vergelijking met het fokken van een recreatiepaard of een manegepaard commercieel gezien een interessanter doel. De kosten van het fokken en grootbrengen van een recreatiepaard zijn vaak te hoog om tegen een prijs van 4.000 euro te kunnen verkopen.

Vaak niet geschikt

Naast dat het fokken van recreatiepaarden commercieel gezien minder interessant is, zijn de paarden die op dit moment wel gefokt worden vaak niet geschikt voor de recreatieve doeleinden. Regelmatig werden de oudere wedstrijdpaarden, die niet meer geschikt waren voor de sport, verkocht aan maneges. Zo konden ze nog dienen als leerpaard en van hun oude dag genieten. Doordat veel bloedlijnen die op dit moment worden gebruikt vaak van paarden zijn met veel temperament, zijn deze niet altijd even geschikt voor de manegeruiters, ook al zijn ze wat ouder.

Friesen en Geldersen

Dit is niet alleen het geval met de KWPN’rs, ook het Friese ras wordt steeds temperamentvoller. Voorheen werd het Friese ras nog wel eens gezien als een koudbloed, die met name werd gebruikt in de aangespannen sport. Nu zijn ze steeds vaker in de hogere dressuursport terug te vinden en maken ze overduidelijk deel uit van de warmbloeden. De Gelderse paarden, werden gezien als recreatiepaarden, paarden die zowel geschikt waren om dressuur mee te rijden, te springen en om in te spannen. Ook de Gelderse paarden worden tegenwoordig meer gefokt voor een specifieke tak van sport. Ook deze paarden worden dus steeds minder geschikt als manegepaard.

Coronavirus

Naast het opbouwende probleem in de fokkerij, kwam er afgelopen jaar nog een factor bij wat het probleem versterkt heeft, namelijk het coronavirus. Door het coronavirus zaten mensen het grootste gedeelte van 2020 en ook in 2021 dagelijks thuis. De verveling sloeg toe. Een dagje weg of op vakantie zat er grotendeels ook niet in. Dit zorgde ervoor dat mensen geld over hielden om uit te kunnen geven aan andere zaken. Huisdieren, zoals honden en katten, werden massaal aangeschaft. Ook de aankoop van paarden en pony’s volgde deze tendens. Hoewel de vraag naar sportpaarden stijgt onder particulieren, is de grootste groep nog steeds opzoek naar een braaf gezinspaard of -pony. Omdat er zoveel vraag is naar brave recreatiepaarden, zijn de vraagprijzen ook veel hoger dan normaal. Het verhogen van de vraagprijs wordt alleen maar meer gestimuleerd, aangezien veel particulieren bereid zijn om deze bedragen voor een paard neer te leggen.

Wachtlijst

Naast dat er veel particulieren zijn die een eigen paard of pony zoeken, is ook de interesse in het paardrijden op maneges erg toegenomen. Veel maneges hebben nu dan ook een wachtlijst. Door de vele aanvragen en ook de instroom van meer manegeklanten, zijn er ook meer manegepaarden nodig, om overbelasting bij de andere paarden te volkomen. Dit is echter niet zo gemakkelijk, doordat veel geschikte paarden worden verkocht aan de particulieren.

Bron: FNRS