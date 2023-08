Massagraf aangetroffen op Deense Stutteri Viegård

De politie heeft gisteren op de Deense Stutteri Viegård een massagraf blootgelegd met de resten van meer dan vijftig paarden. De Deense politie, vertegenwoordigers van verantwoordelijke autoriteiten en de gemeente kwamen gisteren ter plaatse voor een onaangekondigde inspectie. Gebouwen en percelen werden doorzocht en er werden opgravingen gedaan. Daarbij werd het massagraf aangetroffen.

De politie van Midden- en West-Jutland werd getipt door meerdere burgers en wist zo waar er gezocht moest worden. “Er is geen vergunning aangevraagd of verleend voor het begraven van de dieren. Dit is illegaal en derhalve een overtreding van de Deense Milieubeschermingswet”, reageert Hans Jørn Laursen, hoofd van de afdeling Technologie en Milieu van de gemeente Viborg. De opgravingen zijn inmiddels stilgelegd, maar er wordt wel autopsie uitgevoerd op een aantal van de opgegraven paarden. Pathologen moeten aan de hand daarvan vaststellen of de paarden zijn omgekomen van de honger.

390 paarden onderzocht

Naast de opgravingen werden ongeveer 390 paarden die momenteel op de Deense stoeterij verblijven onderzocht. Er werden echter geen paarden gevonden waarvan de toestand kon worden geclassificeerd als ‘zeer onverantwoordelijk of mishandeling’. Volgens de politie gaf de eigenaar van de stoeterij toestemming tot het onderzoek en het informeren van publiek.

Geen onbekende voor de autoriteiten

John Bryalsen is de eigenaar van Stutteri Viegård. Hij is geen onbekende voor de autoriteiten. Van 2011 tot 2013 waren er de eerste meldingen van mishandeling op zijn stoeterij in het Poolse Posadowo. Een medewerker plaatste een video over de toestand van de paarden op internet. De Poolse dierenbeschermingsorganisatie ‘Pogotowie dla Zwierzat’ kwam vervolgens in actie en nam 64 paarden in beslag.

Meerdere overtredingen

Er werd aan de hand daarvan ook gecontroleerd op Stutteri Viegård. Er werden op dat moment en ook meerdere keren daarna overtredingen op de Dierenwelzijnswet geconstateerd, maar deze waren toen niet zo ernstig dat er een verbod op het houden van dieren kon worden opgelegd.

Protesten en demonstraties

Er zijn al wekenlang regelmatig protesten en demonstraties door dierenrechtenactivisten, vrienden en burgers voor de stoeterij. Enerzijds speelde het houden en behandeling van de paarden op de stoeterij een hoofdrol, anderzijds het passieve gedrag van de autoriteiten.

Foto’s gepubliceerd

Op social media werden foto’s gepubliceerd die naar verluidt op Stutteri Viegård waren genomen, waarop uitgemergelde paarden te zien waren, paarden met ontstoken wonden, ernstig verwaarloosde hoeven en nog meer. De Facebook-groep Stop Vanrøgt Af Dyr Bag Hegn is nauw betrokken bij de zaak. Na de actie van gisteren zijn leden gefrustreerd dat de paarden niet in beslag genomen zijn.

Bron: St. Georg