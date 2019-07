Massener Heide te koop en Wiese in de problemen

Het leek allemaal niet op te kunnen bij het in 2005 opgerichte paardensportcentrum Massener Heide van Thomas en Irene Wiese. Er werd een megapaardensportcentrum uit de grond gestampt en hengsten werden op keuringen voor megaprijzen aangeschaft. Nu, bijna 15 jaar later, staat het paardensportbedrijf in Unna te koop en wordt Wiese ervan verdacht dat hij geld heeft verduisterd.