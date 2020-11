Metershoge paarden verdwenen, gemeente Katwijk doet aangifte

De gemeente Katwijk heeft aangifte gedaan van de diefstal van een kunstwerk langs de provinciale weg. Het gaat om drie metershoge stalen paarden, die waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag zijn verdwenen.

Het kunstwerk draagt de naam ‘Vensters in het landschap’ en stond al jaren langs de N206 bij het dorp Valkenburg. “Het is betreurenswaardig dat dit voor iedereen bekende kunstwerk onwettig is weggehaald”, reageert wethouder Jacco Knape.

Hengst, merrie en veulen

Het kunstwerk heet ‘Vensters in het landschap’. De drie paarden vormen het ‘kunstzinnige sluitstuk van de band met Valkenburg en haar paardenmarkt’. Het zijn een hengst, merrie en veulen. “Ze vormen een gezin, dat staat voor de gemoedelijkheid van Valkenburg”, vervolgt Knape. Het grootste paard is 3,5 meter hoog en 3,5 meter lang. De twee andere paarden zijn 3,2 bij 3,2 meter en 2,2 bij 2,2 meter.

Aangifte van diefstal

Hoe de dief of dieven het enorme kunstwerk hebben weten te verplaatsen, is nog niet duidelijk. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan van de diefstal, die vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden. “Ik hoop dat de politie het werk nog terug kan vinden en het straks teruggeplaatst kan worden waar het hoort”, aldus Knape.

