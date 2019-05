Mijlpaal bereikt in strijd tegen trainingsmethodes Tennessee Walking Horses

De Prevent All Soring Tactics (PAST) Act is in de Verenigde Staten een stap dichterbij een doorbraak gekomen. Het doel is de wet gewijzigd te krijgen zodat de wrede en pijnlijke methodes die gebruikt worden bij het trainen van Tennessee Walking Horses verboden worden.

Op dit moment zijn er voldoende mensen die het voorstel ondersteunen zodat over het wijzigingsvoorstel een debat zal worden gevoerd door de Amerikaanse regering. Vervolgens zal er gestemd worden of de wet aangepast gaat worden.

Mazen in de wet

De PAST Act is in januari in het Huis van Afgevaardigden geïntroduceerd door senatoren Kurt Schrader en Ted Yoho. Het doel is de mazen in de wet te dichten die tot nu toe de pijnlijke trainingsmethodes toestonden. Er wordt verwezen naar methodes als het gebruik van chemicaliën op de voorbenen van de paarden of het aanbrengen van scherpe voorwerpen in de hoeven. De Tennessee Walking Horse staat bekend om zijn extreme gangen en deze methodes worden gebruikt om de overdreven bewegingen aan te leren.

Eerdere poging

Zes jaar geleden is een eerdere poging gedaan om een verbod op de trainingsmethodes te bewerkstelligen. Dit werd tegengehouden door invloedrijke politieke figuren, ondanks de overweldigende ondersteuning van de beide kamers van de Amerikaanse overheid.

Voeten als pizza’s

Directeur van de Animal Wellnes Action en voormalig voorzitter van de Tennessee Walking Horse Breeders’ & Exhibitors’ Association, Marty Irby vertelt: “Ik heb paardenvoeten gezien die zo beschadigd waren dat ze leken op een pizza waarvan de kaas was afgepulkt. Het zijn praktijken die ik al zie vanaf mijn kindertijd.” Hij gaat verder: “Het voorstel komt in een stemronde en zo kunnen we een grote stap maken in deze martelingsplaag die het ras al meer dan 60 jaar teistert. Ik bedank de leden van Het Huis van Afgevaardigden voor hun toewijding en ondersteuning.”

48 jaar werk

Voormalig senator Joseph D Tydings heeft 48 jaar gewerkt aan de Horse Protection Act om de mazen in de wet te sluiten. Kleinzoon Ben Tydings Smith zegt dat zijn grootvader erg blij zou zijn geweest om te zien dat al zijn werk een vervolg krijgt. “Hij gaf zo veel om deze paarden en ik weet zeker dat hij met een glimlach op ons neerkijkt”, aldus Ben Tydings.

Donald Trump

De stemronde zal plaatsvinden in de week van 23 juli en de initiatiefnemers hopen op een succes. Dit zou inhouden dat de Senaat de zaak zal moeten beoordelen. Als De Senaat het wijzigingsvoorstel goedkeurt hoeft het alleen nog goedgekeurd te worden door Donald Trump voordat de wijziging doorgevoerd kan worden.

Bekijk hier een filmpje van de extreme gangen:



Bron: Horses.nl/Horse and Hound