Montfoortse paardenhandelaar krijgt boete voor slordige paardenadministratie

Een 35-jarige Montfoortse paardenhandelaar kocht zes paarden zonder paspoort en 21 andere paarden verhandelde hij zonder de oude paspoorten in te leveren. Daarom moet een Montfoortse paardenhandelaar van de rechter een boete van duizend euro betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. De handelaar grapte vervolgens: "Mogen er nog honderd knaken af?”

Na een controle van de NVWA in februari 2018 werd de handelaar aangeklaagd. Medewerkers stelden toen vast dat de man één paard en vijf pony’s rond had lopen zonder paspoort of chip. Dat is strafbaar, want zonder paspoort mag een paard niet worden gehouden, vervoerd, geëxporteerd of zelfs maar worden geslacht.

Opgelicht

De paardenhandelaar kocht de zes paarden op Bennekomse paardenmarkt. Hij kende de verkopende partij niet en beweert dat voordat hij het door had de verkoper weg was en de verkoper ook later niet de papieren kwam brengen. Ook bleken de paarden niet gechipt. Hij stelt dus dat hij zelf is opgelicht.

Nog steeds gelegen

Over de 21 nog aanwezige paardenpaspoorten verklaarde de paardenhandelaar dat hij deze paspoorten al vier jaar had liggen. Op de dag dat hij de paspoorten wilde wegbrengen kreeg de man een auto-ongeluk. Hij verklaart hier over: “De kofferbak zat helemaal in elkaar en daar lagen de papieren. Van de schade-expert mocht ik die niet openmaken. Dat heb ik aan de nieuwe eigenaar uitgelegd, maar toch kreeg in ineens een brief dat ik te laat was.”

Geen onbekende

De man, die besloot niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis, is geen onbekende in de paardenwereld. Op internet doen volgens het AD veel verhalen de ronde over zijn handelsstal. Kersverse paardeneigenaren klagen onder meer dat leeftijden op de paspoorten van de paarden niet altijd kloppen. Ook zou hij zieke viervoeters van de hand doen.

Bron: Horses.nl/AD