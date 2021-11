Na opschudding in Tokio: Paardrijden waarschijnlijk uit moderne vijfkamp

De beelden van paardrijden als onderdeel van de moderne vijfkamp zorgden dit jaar op de Olympische Spelen in Tokio voor veel opschudding. Nu zou het Wereldverband van de moderne vijfkamp ​​(UIPM) hebben besloten om paardrijden uit het programma te halen. De discipline zou worden vervangen door fietsen.

Het besluit zou een reactie zijn op de gebeurtenissen rond de Duitse sporter Annika Schleu op de Olympische Spelen in Tokio. Schleu en bondscoach Kim Raisner werden zwaar bekritiseerd vanwege hun gedrag bij het paardrijden. Beiden werden beschuldigd van dierenmishandeling. Schleu probeerde het aan haar toegewezen paard met gebruik van zweep en sporen aan het springen te krijgen en Raisner sloeg het paard met haar vuist.

Tuchtzaak

Vervolgens kwam de kwestie voor de tuchtcommissie van de World Association of Pentathletes (UIPM). Die sprak Annika Schleu vrij maar coach Kim Raisner werd schuldig bevonden. De commissie achtte Raisner schuldig aan het zelf slaan van het paard en aan het aanmoedigen van de Schleu om dat ook te doen.

Discussie welzijn

Na de vertoning in Tokio, waarvan de beelden de hele wereld overgingen, laaide een discussie over dierenwelzijn op. Volgens de Britse website The Guardian wordt er momenteel druk vergaderd en volgt later deze week een definitieve beslissing over het al dan niet schappen van paardrijden uit de moderne vijfkamp.

Bron: Horses.nl / The Guardian