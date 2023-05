Na ruim zeven weken overdracht gezond veulen geboren van Florida TN x Spielberg: ‘Heel bijzonder’

Nadat Chantal van den Heuvel anderhalf jaar geleden door een ongeluk haar rug brak en niet meer kon rijden, wilde ze uit Delveux (Spielberg x Gribaldi) een veulentje fokken. Ze liet haar merrie vorig jaar één keer insemineren met Florida TN waarbij de uitgerekende datum 22 maart was. Het waren spannende tijden voor Van den Heuvel want het werd een dracht van 415 dagen: maar liefst zeven weken en twee dagen over tijd. Maar na het lange wachten en onzekerheid werd gisteren een gezond merrieveulen geboren.

Het was een zware bevalling voor Delveux, die tien jaar geleden haar eerste veulen kreeg en toen niet over tijd was. “Dit was haar tweede veulen. Delveux moest hard en lang werken met persen maar haar veulen is wel zonder dierenarts op natuurlijke manier zelf geboren”, vertelt Chantal van den Heuvel.

Nageboorte niet vanzelf

“Het veulen is gezond. Wel groot met lange benen maar niet grof gebouwd. Ze is heel mooi luxe en rank gebouwd en lijkt op haar vader Florida TN”, vervolgt Van den Heuvel die na de geboorte nog wel wat te stellen had. “De nageboorte ging er niet vanzelf af maar met hulp van dierenarts is dat gelukt. Ik weet niet of dat met de lange dracht te maken had.”

Bakerpraatjes

“De bakerpraatjes waren dat het bij een lange overdracht een hengstveulen zou zijn en heel klein. Dat klopt dus niet.” Het is niet helemaal zeker maar het lijkt erop dat deze dracht van 415 dagen een nieuw record in Nederland is. “Of dat record klopt weet ik niet maar ik heb wel heb ik veel zorgen, stress en vragen gehad of die lange overdracht wel goed en gezond was voor merrie en veulen. Ik heb heel vaak de dierenarts gebeld met vragen maar het advies was altijd: geduld hebben en afwachten. Inleiden wordt bijna nooit gedaan omdat dat niet goed is voor merrie en veulen.”

Eind goed al goed

“Het was extra spannend omdat ik anderhalf jaar geleden door een ongeluk mijn rug heb gebroken. Daardoor kon ik niet meer kan rijden en wilde uit mijn paard een veulen fokken. Daarom vind ik het extra fijn dat het goed afgelopen is. Eind goed al goed en ik vind het heel bijzonder.”

Veulen van Florida TN x Spielberg. Foto: Privé

Bron: Horses.nl