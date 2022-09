Na verwoestende brand weer zonneschijn voor Hamelandse Ruiters

Door een verwoestende brand in 2020 ging het clubhuis van de Hamelandse Ruiters geheel verloren. Ook hindernissen en andere materialen waren niet meer te redden. Dat was een grote schok, niet alleen voor de clubs, maar ook voor omwonenden en alle paardensporters uit de regio. Al gauw kwam er van alle kanten hartverwarmend medeleven en steun, zowel in natura als met financiële bijdragen. Nu is er goed nieuws: de Hamelandse Ruiters kunnen binnenkort hun heropenening vieren.

Na de brand werden snel plannen gemaakt voor herbouw en door goede samenwerking van alle betrokken partijen stond er in 2022 een nieuw, eigentijds en duurzaam clubhuis. Voor 2020 was de omheining van het terrein al vernieuwd en de bodem verbeterd naar all weather kwaliteit.

Trots en dankbaar

De clubs zijn trots op alles wat er bereikt is en zijn degenen die hieraan bijgedragen hebben zeer dankbaar. “Daarom is iedereen die ons in wat voor vorm gesteund heeft van harte welkom om samen de officiële ingebruikname van de vernieuwde accommodatie te vieren.” Op 1 oktober 2022 vieren de Hamelandse Ruiters, de Hamelandse Menners en de Hamelandse Ponyclub de opening van hun vernieuwde clubaccommodatie in Geesteren met een feestelijke ontvangst. Ook geven de drie verenigingen demonstraties van hun sport.