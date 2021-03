Naast twaalf maanden schorsing ook 15.000 euro boete voor Gordon Elliot

Trainer Gordon Elliott heeft een boete van 15.000 euro gekregen en een schorsing van twaalf maanden, waarvan hij waarschijnlijk zes maanden uitzit. Dat besloot de rechter vandaag bij de hoorzitting over een foto van hem zittend op een dood paard.

De heer Elliott overtreed de racevoorschriften door te handelen op een ‘manier die schadelijk was voor de integriteit, normaal gedrag en de goede reputatie’ van de sport.

Bewijsmateriaal

De verwijscommissie heeft het bewijsmateriaal bekeken dat was geleverd door de IHRB en de heer Elliott. In het hoorzittingsrapport staat dat de heer Elliott heeft aanvaard dat zijn gedrag ‘schandelijk’, ‘gruwelijk’ en ‘volstrekt ongepast’ was. “Hij aanvaardt ook dat zijn gedrag onverdedigbaar en schadelijk was voor de reputatie van de rensport. Hij erkent de schade die hij heeft aangericht aan de reputatie van de sport”, voegt het rapport eraan toe.

In goede handen

De commissie is tot besluit gekomen dat de paarden in goede handen zijn bij Elliot. “Dit wordt bevestigd door de getuigen die we hebben gehoord, inclusief het veterinaire bewijs. Naar onze mening is het succes van de heer Elliott een bewijs van de zorg en aandacht die hij aan zijn paarden heeft gegeven.”

Geen racebijeenkomsten

Elliott heeft volledig meegewerkt aan het door IHRB uitgevoerde onderzoek, hij accepteerde volledig dat zijn daden veel mensen heeft beledigd; dat wat hij deed was verkeerd, onvergeeflijk en onverdedigbaar. De heer Elliott heeft aan de commissie verklaard dat hij gedurende zes maanden geen racebijeenkomst zal bijwonen.

Respectloos

Elliott verklaarde na de hoorzitting dat het ‘zijn hart breekt’ dat hij zijn vrienden, familie en supporters pijn heeft gedaan met zijn actie. Hij aanvaard zijn sanctie. “Ik bevind me in deze situatie door mijn eigen actie en dat ga ik hier niet ontkennen. Paarden zijn mijn leven, ik hou van ze. Iedereen die mijn stallen in Cullentra heeft bezocht, heeft gezien dat onze paarden zeer goede zorg krijgen. Ik was respectloos voor een dood paard.”

