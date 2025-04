Nederlandse vrouw grijpt in bij mishandeling ezel in Egypte

De Nederlandse Joke van der Post, die al jarenlang in Egypte woont, heeft ingegrepen toen ze zag dat een man een ezel herhaaldelijk met zweep sloeg. Ze ging de man te lijf, achtervolgde hem en nam zijn zweep af. Hoewel ze online veel steun krijgt, werd ze afgelopen woensdag gearresteerd. Ze werd een dag later vrij gelaten, maar er is een rechtszaak tegen haar aangespannen en mogelijk hangt haar een celstraf van een paar maanden boven het hoofd.

Joke van der Post, die in Egypte als dierenarts-assistent de dierenkliniek Good Karma Sanctuary runt, vertelt aan NOS dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Toen ze twee weken geleden zag dat een man een ezel bleef slaan met een zweep, sprak ze hem daarop aan. “Toen ik schreeuwde om te stoppen, werd ik voor hoer uitgescholden en de man lachte en ging vervolgens harder slaan”, vertelt ze aan de NOS. Ze rende vervolgens op de man af en ging hem te lijf. Toen hij wegrende, achtervolgde ze hem en pakte ze zijn zweep af.

De vrouw werd vorige week woensdag gearresteerd. Ze is sinds afgelopen weekend weer vrij, maar er hangt haar nog wel een rechtszaak boven het hoofd. “Ik kan waarschijnlijk zes maanden of een jaar gevangenisstraf krijgen, of misschien zelfs deportatie. Maar als dat betekent dat er hier eindelijk wat verandert, was dat het wel waard.”

Bron: NOS