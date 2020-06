‘Nederlandse’ wolf mogelijk in België actief

Nadat vorige maand al een paar keer berichten naar buiten kwamen van een wolf, die in Brabant schapen en zelfs een veulen heeft doodgebeten, heeft deze 'Nederlandse'wolf mogelijk zaterdag ook in België toegeslagen.

De gemeente Duffel liet in een persbericht weten dat een wolf zaterdag ‘lelijk huis heeft gehouden bij een schapenhouder in Duffel: twee schapen werden doodgebeten, zes anderen liepen verwondingen op aan de hals.’

Gefilmd

De Duffelse wolf werd gefilmd door een buurtbewoonster toen hij bij een paar paarden door de wei rende. Wolvenkenner Jan Loos bevestigt aan RTV.be dat het zeker om een wolf gaat: “Het is een mannetje, dat zien we aan de pootafdrukken. Vermoedelijk het dier dat de voorbije weken schapen doodbeet in de buurt van het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch.”

Bron: RTV.be