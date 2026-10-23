New York stemt in met verbod op paardenkoetsen in Central Park

De paardenkoetsen in Central Park in New York dreigen vanaf 2028 te verdwijnen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op de ruim 160 jaar oude traditie. Aanleiding voor de hernieuwde discussie was de dood van een 18-jarige toerist uit India, die afgelopen zomer omkwam nadat een paard op hol sloeg. Het verbod moet in juni 2028 ingaan, tot die tijd kunnen tegenstanders de plannen nog juridisch aanvechten.
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NOS Bron: New York Times/
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