Stallen in Brabant zijn de laatste tijd weer volop in trek bij criminelen en de dieven worden steeds brutaler. Zo werd een bedrijf in Soerendonk eerder deze week slachtoffer van een gewapende overval waarbij meerdere zadels werden buit gemaakt. Nu is Grand Prix-amazone Kirsten Beckers de klos. Op haar stal in Bakel is vannacht een kniklader gestolen.