Niet één maar drie paarden mishandeld met ploertendoder: ‘Dit is onacceptabel’

Volgens eerdere berichten werd bij de verboden demonstratie van afgelopen weekend op het Museumplein in Amsterdam één politiepaard aangevallen met een ploertendoder. Na verder onderzoek blijkt het om drie paarden te gaan. Burgemeester Femke Halsema vindt het geweld onacceptabel: "Het geweld tegen de dieren heeft mij heel erg geschokt."

Uit beelden en verklaringen van de politie blijkt dat politiepaard Gortnalee Hilfiger het zwaarst mishandeld is. Dat dier, een Iers paard, blijkt vier keer met een ploertendoder op het hoofd geslagen. “Hij is acht jaar oud en anderhalf jaar in dienst. Het was zijn eerste inzet”, vertelt Halsema. Ook paarden Gijs en Amadeus kregen met een ploertendoder een klap op het hoofd. “Zij worden de komende tijd extra in de gaten gehouden.”

Bron: Telegraaf