Niet-eetbare voorwerpen in paardensnoep, winkel start terugroepactie

De sportwinkelketen Decathlon roept producten terug vanwege de veiligheid. Het gaat om twee soorten paardensnoepjes van het merk Fougatreats.

Bij de paardensnoepjes van het merk Fougatreats die worden teruggeroepen gaat het om partijen van de 3-kilozakken aardbei/vijg/paardenbloem-luzerne en kilozakken paardenbloem-alfalfa. Het gaat om producten verkocht tussen maart en afgelopen woensdag.

Lichamelijk letsel

Er zitten mogelijk niet-eetbare vreemde voorwerpen in. “Die kunnen lichamelijk letsel aan het paard/pony veroorzaken”, schrijft de sportwinkel. Klanten moeten de batchnummers van de producten controleren voor gebruik om te kijken of hun producten zijn getroffen. De snoepjes kunnen worden teruggebracht naar de winkel.

Volgens de NOS was Decathlon niet bereikbaar voor commentaar. Daarom is ook niet duidelijk of er dieren ziek zijn geworden.

Bekijk hier de terugroepactie

Bron: NOS / Decathlon