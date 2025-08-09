Niet-eetbare voorwerpen in paardensnoep, winkel start terugroepactie

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

De sportwinkelketen Decathlon roept producten terug vanwege de veiligheid. Het gaat om twee soorten paardensnoepjes van het merk Fougatreats.

Door Ellen Liem

Bij de paardensnoepjes van het merk Fougatreats die worden teruggeroepen gaat het om partijen van de 3-kilozakken aardbei/vijg/paardenbloem-luzerne en kilozakken paardenbloem-alfalfa. Het gaat om producten verkocht tussen maart en afgelopen woensdag.

Lichamelijk letsel

Er zitten mogelijk niet-eetbare vreemde voorwerpen in. “Die kunnen lichamelijk letsel aan het paard/pony veroorzaken”, schrijft de sportwinkel. Klanten moeten de batchnummers van de producten controleren voor gebruik om te kijken of hun producten zijn getroffen. De snoepjes kunnen worden teruggebracht naar de winkel.

Volgens de NOS was Decathlon niet bereikbaar voor commentaar. Daarom is ook niet duidelijk of er dieren ziek zijn geworden.

Bekijk hier de terugroepactie

Bron: NOS / Decathlon

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Veilingen

Flanders Embryo Auction Dublin: Twee embryo’s verkocht voor 88.000 euro

Joop van Uyterts DC-10 verslaat kampioen Daan G in Verden

Harrie Smolders met Devino vd Weretherbach Z in top vijf 1,45 Dublin

WK Verden: Most Wanted Nero von Bellin wint kleine finale zevenjarigen, ook Nashville SW door

Nationale Tuigpaardendag: Macho levert kampioen tweejarige merries

John Whitaker viert 70e verjaardag: ‘Paarden zitten in elke vezel van mijn lijf’

Diarado-merrie After Eight gaat met sportief pensioen en wordt in Nederland ingezet voor de fokkerij

Macho levert in Versneller veulenkampioen op Nationale Tuigpaardendag

Total Hope-dochter Spice Girl scoort 85,5 punten in EPTM