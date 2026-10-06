Nieuw Vlaams scholenproject laat kinderen kennismaken met paarden

Volgende zomer komt het Europees Kampioenschap springen naar het terrein van Sport Vlaanderen Waregem. De Vlaamse regering heeft het EK aangewezen als Vlaams topevenement en daar hoort ook extra subsidie en ondersteuning bij. Met het ‘Lotto Jaar van het Paard’ is het maatschappelijke en educatieve voortraject richting het EK waarin het paard centraal staat al gestart. Onderdeel van dit voortraject is een scholenproject, dat op maandag werd afgetrapt op de Stedelijke Basisschool in Waregem.

Rick Helmink Door

Het ‘Lotto Jaar van het Paard’ bundelt tal van initiatieven over heel Vlaanderen om de paardensport – en alles wat met paarden te maken heeft – in de kijker te zetten. Het doel is om de paardensector dichter bij een breed publiek te brengen, nieuwe doelgroepen te inspireren en de veelzijdige rol van het paard in Vlaanderen onder de aandacht te brengen.

Schoolproject

Eén van de initiatieven is een nieuw educatief schoolproject gelanceerd voor het lager onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs, met steun van Paardensport Vlaanderen. Dierenminister Ben Weyts gaf op de Stedelijke Basisschool in Waregem de officiële aftrap.

Ben Weyts meldt daarover: “We halen het EK Jumping naar Vlaanderen omdat daar winst in zit voor heel onze samenleving. Zo’n evenement brengt economisch rendement mee, maar ook kansen om nieuwe dingen te ontdekken. We kunnen het EK bijvoorbeeld aangrijpen om schoolkinderen kennis te laten maken met de wondere wereld van het paard. Zo leren ze niet alleen iets bij over een sport waar Vlaanderen echt in uitblinkt, maar worden ze ook wijzer over dierenwelzijn en het belang van een goede verzorging”.

Met dit gratis pakket maken leerlingen op een speelse, educatieve en actieve manier kennis met paarden, paardensport en paardenwelzijn. Daarnaast wordt ook de Paardenkracht op School Challenge voorgesteld, een creatieve en sportieve scholenwedstrijd waarbij klassen kans maken op een unieke dag tussen de paarden.

Kant-en-klaar lespakket

Het kant-en-klare materiaal is afgestemd op de leerdoelen van het lager onderwijs en werd aangepast aan het niveau van iedere graad. Zo hoeft een school geen afzonderlijk project boven het bestaande lessenpakket te organiseren, maar kan het thema ‘paard’ worden verwerkt tijdens onder meer wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding. Op die manier ontdekken leerlingen paardensport vanuit verschillende invalshoeken: leren, bewegen, beleven en samenwerken.

Lies Vlamynck, Algemeen Directeur Paardensport Vlaanderen, zegt over het pakket: “Met dit scholenpakket brengen we kinderen dichter bij de paardenwereld. Ze ontdekken dat het bij paarden om veel meer draait dan sport. Het lesmateriaal focust op respect voor dieren, beweging, samenwerken en verantwoordelijkheid. Ook de unieke band tussen mens en paard staat centraal, met wederzijds vertrouwen en respect als basis.”

Welke klas heeft de meeste paardenkracht?

Met de Paardenkracht op School Challenge daagt het EK in Waregem klassen uit om de wereld van het paard op een creatieve en actieve manier tot leven te brengen binnen hun school. De wedstrijd staat open voor klassen die ingetekend hebben voor het educatief pakket en ermee aan de slag gaan. Van 12 april tot en met 7 mei 2027 verzamelen deelnemende scholen beelden van hun activiteiten.

Een vakjury beoordeelt nadien de inzendingen op enthousiasme, creativiteit en samenwerking. Iedere winnende klas ontvang een bijzondere hoofdprijs: een paardendag bij een aangesloten club van Paardensport Vlaanderen in de buurt.

Bron: Persbericht / Horses.nl