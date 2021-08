Nieuwe pony dood door bliksem

In Sint Jansklooster, bij Steenwijk, is vrijdag een pony getroffen door de bliksem. Het dier was op slag dood. Extra sneu voor de eigenaar: de pony was pas drie weken geleden gekocht.

De eigenaar vertelt dat er enkele zware onweersklappen over Sint Jansklooster trokken, waarvan één bliksemschicht desastreuse gevolgen had voor de pony. “We hadden de veearts er bij gehaald, voor het zelfde geld was onze pony in shock en lag het dier daarom zo stil op de grond. Maar al snel bleek dat de pony het niet had overleefd.”

Bron: Steenwijker Courant