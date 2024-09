Noodweer in Oostenrijk zorgt voor afgelasting Fest der Lipizzaner

De extreme weersomstandigheden in Oostenrijk hebben ertoe geleid dat het Fest der Lipizzaner op Gestüt Piber is afgelast. Het Fest der Lipizzaner is het jaarlijkse hoogtepunt op de seizoenskalender van de thuisbasis van het Lipizzaner-paard.

Orkaanstoten tot 160 kilometer per uur, aanzienlijk meer regen dan normaal en vroegtijdige sneeuwval teisteren Oostenrijk. Veel bomen zijn het slachtoffer geworden van de rukwinden en er wordt gewaarschuwd niet in de buurt van bossen te komen, omdat door de zware regenval van vorige week de boomwortels niet langer voldoende stabiliteit garanderen.

Gestüt Piber ook getroffen

Gestüt Piber werd ook getroffen door de buien en dat heeft afgelasting van het Fest der Lipizzaner tot gevolg. “Het festival is voor onze bezoekers altijd een belevenis en daarom is het voor ons erg lastig om het evenement de annuleren. De eerdere weersituatie en de gevolgen daarvan laten ons echter geen andere keus. De veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en Lipizzaners heeft de hoogste prioriteit. Onze focus ligt nu op het inspecteren en herstellen van de schade, waarvoor we momenteel alle middelen nodig hebben”, aldus algemeen directeur Dr. Alfred Hudler.

