Feest op stal bij Jeroen Dubbeldam: De Sjiem (Aram x Wathamin XX) heeft vandaag de leeftijd van 32 jaar bereikt. De schimmel geniet sinds 2005 van zijn pensioen en is voor Dubbeldam nog altijd de koning van stal. Hoogtepunt in hun carrière was individueel goud op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney.