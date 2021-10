Olympische amazone schenkt miljoenencomplex aan universiteit

De universiteit van Tennessee kan een bijzondere gift tegemoet zien. Dat is het enorme paardencomplex van de Amerikaanse Melanie Smith-Taylor die teamgoud won op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Smith-Taylor (72) schenkt Wildwood Farm, gelegen op 350 hectare en onlangs getaxeerd op 79,5 miljoen dollar (68,5 miljoen euro), na haar overlijden aan de universiteit.

Naast de Olympische equipe maakte Melanie Smith-Taylor deel uit van het Amerikaanse team dat goud won op de Pan Am Games van 1979 in San Juan. Op haar erelijst met de KWPN-ruin Calypso (v. Lucky Boy xx) staat verder onder andere de overwinning van de Wereldbekerfinale in 1982. In 1980 en 1983 droegen ze bij aan de Amerikaanse overwinning in de Nations Cup.

Sportief pension

In 1987 gingen zowel de amazone als haar toppaard Calypso met sportief pensioen. Daarna richtte Smith-Taylor zich op de fokkerij en het verzorgen van clinics.

Bron: Horsetalk