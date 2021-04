Onderzoek: Paarden herkennen eigen spiegelbeeld

In een nieuw, stelselmatig, onderzoek is aangetoond dat paarden zichzelf kunnen herkennen in een spiegel. Het is misschien geen nieuws voor veel paardeneigenaren, maar wel de eerste keer dat dit is aangetoond in dieren die niet tot de primaten (oa mensen en apen) behoren.

De Italiaanse onderzoekers van de Universiteit van Pisa gingen grondig te werk en lieten de veertien paarden in hun onderzoek eerst bij een afgedekte spiegel in een bak, toen bij de spiegel zonder afdekking, toen bij de spiegel nadat ze een onzichtbare markering op hun hoofd hadden gekregen en tenslotte bij de spiegel terwijl er met afwasbare verf een kruis op hun kaak was gezet. Naast de spiegel stond een paal waaraan de paarden zich konden krabben.

Kiekeboe

Na het onthullen van de spiegel toonden de paarden duidelijk meer interesse dan toen de spiegel nog afgedekt was. Paarden gingen ‘kiekeboe’ met zichzelf spelen. Elf van de veertien paarden checkten ook achter de spiegel als ze zichzelf uit beeld zagen verdwijnen. Daarna werd met een reukloze doorzichtige gel een kruis op de wangen van de paarden gezet. Tenslotte werd aan dezelfde gel een verf toegevoegd, zodat de paarden het kruis op hun kaak konden zien in de spiegel. Het kruis zat op een plek waar het niet op andere wijze zichtbaar voor ze was.

Krabben

De meerderheid van de veertien paarden krabten vervolgens met hun hoofd aan de paal, in een kennelijke poging om de vreemde tekening van hun hoofd te verwijderen. Ze deden dit veel vaker dan toen het kruis nog niet zichtbaar was, maar alleen met doorzichtige gel was getekend. “Het gedrag suggereert dat de paarden in de spiegel konden zien dat er iets op hun hoofd zat dat daar niet hoorde. De paarden gebruikten de spiegel om zich op de plek van het merkteken aan de paal te kunnen krabben” aldus de onderzoekers.

Meermaals ontstaan in evolutie

Voor biologen is deze ontdekking vrij bijzonder, omdat het betekent dat zelf-herkenning en bewustzijn niet alleen bij apen en mensen is aangetoond. Omdat primaten een heel andere evolutie hebben doorgemaakt dan paarden, betekent dit dat zelf-herkenning op meerdere punten in de evolutie is ontstaan en dus kan voorkomen bij soorten die nauwelijks verwant zijn. Dat was nog niet eerder aangetoond.

Het hele onderzoek is hier te lezen.

Bron: Horsetalk / Horses.nl