Onderzoek: Prijs, gedrag en stokmaat belangrijkst bij koop recreatiepaard

Eigen onderzoek van De Paardenkrant - Horses.nl onder ruim 1.400 Nederlandse recreatieruiters laat zien dat ruim 55% bij de aanschaf van een nieuw paard ook kijkt naar een sportpaard, zoals een KWPN’er. Recreatieruiters willen buitenritten kunnen maken en zoeken een veelzijdig paard met een rustig en niet schrikkerig karakter. Drie deelnemers aan de enquête winnen een jaarabonnement op Horses Premium.

We vroegen mensen die zichzelf als recreatieruiter beschouwen, om een korte enquête in te vullen over hun favoriete paardenrassen, de activiteiten die ze met hun paard ondernemen en welke eigenschappen ze belangrijk vinden bij een paard.

Veel respons

Een grote groep recreatieruiters, van boscrossers tot enthousiaste bassissporters, deden aan ons onderzoek mee. Een uitgebreide analyse van de resultaten, aangevuld met interviews met handelaren en fokkers van recreatiepaarden is te lezen in Paardenkrant 13 (voor abonnees). Daarin lees je ook een interview met gedragsdeskundige Dr. Machteld van Dierendonck, die haarfijn uitlegt waar een rustig en braaf karakter vandaan komt en hoe je de beste voorwaarden schept om een paard braaf op te voeden.

44% wil geen sportpaard

De enquête kwam tot stand nadat we ons afvroegen of er misschien een apart stamboek voor brave recreatiepaarden nodig zou zijn. Kiezen hobbyruiters nog wel voor de sportpaarden die bijvoorbeeld het KWPN tegenwoordig aflevert? Zo’n 44% van onze respondenten wil geen sportpaard, zoals een KWPN’er. Aan hen vroegen we ook waarom niet.

95% wil naar buiten

Vrijwel alle recreatieruiters in ons onderzoek willen buitenritten maken. Daarnaast is dressuur een favoriete activiteit voor bijna 80% van de geënquêteerden. Ook grondwerk en longeren zijn populair, springen wordt door ongeveer de helft genoemd. Van alle mensen die meededen, heeft 65% een sportklassering.

Stokmaat, karakter en prijs

Mensen gaan om diverse redenen voor andere rassen dan sportpaarden. Prijs, gedrag en stokmaat springen er bij de antwoorden duidelijk uit. Van alle mensen die een rustig karakter belangrijk vinden kiest iets meer dan de helft voor een sportpaard zoals een KWPN’er. Mensen met een sportklassering hebben wat vaker voorkeur voor een KWPN’er dan mensen die nooit in de sport zijn uitgekomen. ‘Te duur’ is voor bijna 40% van de mensen die geen sportpaard overwegen de reden. Ongeveer evenveel respondenten vinden ze ‘te heet’ of ‘te schrikkerig’. Bijna 38% vindt deze paarden simpelweg ‘te groot’.

Winnaars Horses Premium abonnement

Uit de deelnemers aan de enquête hebben we drie winnaars van een Horses Premium jaarabonnement getrokken. Dit zijn: M. van Turnhout, Linda Smetsers en Betty Posthuma. Winnaars krijgen ook persoonlijk bericht. Gefeliciteerd! Alle deelnemers hartelijk dank voor het invullen van de enquête.

Bron: Horses.nl / De Paardenkrant