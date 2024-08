Onderzoek: Verband tussen darmflora veulens en prestaties latere leeftijd

Wetenschappers van de Universiteit van Surrey in Engeland hebben een verband gelegd tussen de darmflora van volbloedveulens van één maand oud en de gezondheid en prestaties op latere leeftijd. Het onderzoek bij de onderzochte veulens toont aan dat een hoge diversiteit aan bacteriën in de mest op jonge leeftijd leidt tot betere atletische prestaties op driejarige leeftijd.

Het primaire doel van de studie was om te kijken naar associaties tussen darmbacteriekolonies in het vroege leven en de gezondheidsstatus op latere leeftijd. “We waren vooral geïnteresseerd in luchtwegaandoeningen, omdat dit vooral bij jonge renpaarden een groot probleem is. We ontdekten dat er verbanden waren, met name tussen een lage bacteriële diversiteit in de darm en een verhoogd risico op luchtwegaandoeningen later in het leven”, vertelt professor Proudman aan H&H. Hij vervolgt: “Het verbaast me echt dat wat er gebeurt als ze een maand oud zijn, een voorspeller is van hoe die paarden drie jaar later op de renbaan zullen presteren.”

Opzet onderzoek

In totaal werden 438 poepmonsters van 52 volbloedveulens geanalyseerd en werden ademhalings-, gastro-intestinale, orthopedische en weke delen gezondheidsproblemen gevolgd vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van drie jaar. De veulens kwamen van vijf stoeterijen en gingen in training bij 29 verschillende trainers.

Effecten antibiotica

Ze onderzochten ook de langetermijneffecten van veulens die antibiotica kregen tijdens de eerste levensmaand versus veulens die in deze periode geen antibiotica kregen toegediend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de met antibiotica toegediende veulens een lagere diversiteit aan bacteriën hadden in hun mest, minder prijzengeld wonnen en een aanzienlijk verhoogde kans hadden op het ontwikkelen van luchtwegaandoeningen. Ze stelden ook vast dat een lage bacteriële diversiteit in de darm in het vroege leven geassocieerd is met een verhoogd risico op het later ontwikkelen van weke delen en orthopedische problemen.

“Onze studie toont aan dat behandeling met antibiotica de gezonde darmflora kan verstoren met langetermijneffecten op de gezondheid en prestaties. Antibiotica zijn van vitaal belang bij de behandeling van infecties en het beschermen van de gezondheid van veulens op de lange termijn; Ze moeten echter wel op een verantwoorde manier worden gebruikt”, vertelt mede-onderzoeker professor Roberto La Ragione.

Bron: H&H