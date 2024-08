Onderzoek wijst uit: paarden zijn slimmer dan we denken

Uit een onderzoek van de Universiteit van Nottingham Trent is naar voren gekomen dat paarden is staat zijn om strategisch te denken. Wetenschappers wilden beter begrijpen hoe paarden leren. Deze kennis kan namelijk bijdragen aan een meer humane training en beter welzijn voor de dieren

Voor het onderzoek werd een spel gespeeld met twintig paarden. Iedere keer dat ze met hun neus een kaart aanraakten kregen ze een beloning in de vorm van een snoepje. In een tweede fase introduceerden de onderzoekers een stoplicht en kregen de paarden alleen nog een beloning als het stoplicht uit was. Aanvankelijk negeerden de paarden het licht en bleven ze het kaartje aanraken tot het licht uitviel en ze alsnog een snoepje kregen.

Straf bij negeren stoplicht

In een derde fase kregen de paarden een straf, in de vorm van een time-out van 10 seconden, als ze het stoplicht negeerden. Ze kregen dan geen beloning. Vrijwel meteen negeerden de paarden het stoplicht niet meer en paste ze hun strategie aan, zodat ze snoepjes kregen. Dit levert volgens de wetenschappers het bewijs dat ze slimmer zijn dan aanvankelijk aangenomen werd.

Verrast

”We hadden wel verwacht dat de prestaties van de paarden zouden verbeteren met de time-out, maar we waren verrast door hoe snel en sterk de verbetering was,” zegt onderzoeker Louise Evans. ”Normaal gesproken hebben dieren meerdere herhalingen nodig om iets nieuws te leren. Maar onze paarden verbeterden direct toen we een straf voor fouten introduceerden. Dit suggereert dat de paarden de hele tijd al wisten wat de regels van het spel waren.”

Vooruit plannen en strategisch denken

”Tot heden werd ervan uitgegaan dat paarden enkel kunnen reageren op stimuli op het moment zelf en dat ze niet proactief vooruit kunnen kijken, denken of plannen”, aldus Evans. ”Maar dat ze snel begrepen wat de gevolgen van het licht waren én hun gedrag aanpasten, bewijst dat ze vooruit kunnen plannen en strategisch denken.”

Lees hier het onderzoek

Bron: Scientias/Horses.nl