Ontslagen Landstallmeisterin Susanne Schmitt-Rimkus wil weer terug aan het roer in Warendorf

In mei 2017 werd Susanne Schmitt-Rimkus op staande voet ontslagen wegens verrijking in haar positie als directrice van het NRW-Landgestüt in Warendorf. Nu, bijna vijf jaar later, wil Schmitt-Rimkus haar positie terug. Ze heeft gesolliciteerd op de openstaande vacature van Landstallmeister(in).

En dat is nog niet alles: de wegens die verrijking in een ambtsfunctie ook tot een geldstraf veroordeelde Schmitt-Rimkus neemt er geen genoegen mee dat de staat haar sollicitatie naar de prullenbak heeft doorverwezen. In de krant ‘Westfälische Nachrichten’ meldt Schmitt-Rimkus dat ze een rechter wil laten vaststellen of het Ministerie van Landbouw in Noordrijn-Westfalen haar sollicitatie op de directiefunctie in de staatsstoeterij in behandeling moet nemen.

Bron: Westfälische Nachrichten