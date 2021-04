Onyschenko over verkoop Gut Einhaus: ‘Ik wil graag weten wat het waard is’

In december 2020 kwam Gut Enhaus, het landgoed van de omstreden oligarch Alexander Onyschenko, te koop. Het indrukwekkende complex, die wordt beschouwd als één van de mooiste hippische accommodaties ter wereld, zou via een stille veiling van de hand gaan. Nu blijkt de verkoop nog niet helemaal zeker is. "Ik wil graag weten wat Gut Einhaus waard is", aldus de internationale springruiter tegenover Spring-Reiter.de.

“Er is alleen een verkoop als ik mijn handtekening daarvoor zet. Ik beslis”, maakt Onyschenko duidelijk. Daarom heeft Oekraïner gekozen voor een stille veiling, waar geen veilingmeester is en biedingen worden uitgebracht via een formulier. Het bod is dan bindend, maar of de verkoper één van de biedingen accepteert, is naar eigen goeddunken.

In afwachting verblijfsvergunning

Volgens Onyschenko zal op z’n vroegst een week later duidelijk zijn of hij afscheid wil nemen van Gut Einhaus. Hij verwacht dan namelijk ook een reactie van de immigratiedienst op zijn aangevraagde verblijfsvergunning. “Op dit moment kan ik maar 90 dagen per jaar in Duitsland zijn.” Om die reden pendelt hij heen en weer tussen Duitsland en Rusland, waar zijn vrouw momenteel woont.

Bron: Spring-Reiter