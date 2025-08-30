Ook Duitse paardenbeurs Pferd & Reiter Niederrhein gaat niet door

De paardensector kampt al geruime tijd met grote uitdagingen. Dat geldt ook voor beurzen. Eerder werd bekend dat het concours CHI Donaueschingen niet doorgaat. Nu is er opnieuw een hippisch evenement in Duitsland gecanceld. De organisator van de vakbeurs Pferd & Reiter Niederrhein heeft met pijn in hun hart besloten dat deze niet meer doorgaat. De reden voor de annulering is het onvoldoende aantal exposanten. Hierdoor is het onmogelijk om een succesvolle beurs te organiseren. De vakbeurs zou gehouden worden in Kalkar van 12 tot en met 14 december.

“Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf: de hele paardenmarkt krimpt al enige tijd door de demografische en economische ontwikkelingen. Daarom zal de beurs niet plaatsvinden en niet worden voortgezet”, aldus de organisatie.

Grote uitdagingen

De paardensector in Duitsland maakt al geruime tijd een periode van verandering door. Stijgende kosten, veranderende vrijetijdsbestedingen en nieuwe verwachtingen ten aanzien van dierenwelzijn en duurzaamheid stellen de sector voor grote uitdagingen – en dit heeft ook gevolgen voor paardenevenementen, niet in de laatste plaats sinds de coronapandemie.

