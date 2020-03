Ook ondervoedingsproblemen bij Duitse Konikpaarden

In Nederland zijn de verzorgingsproblemen van Konikpaarden alom bekend. Nu doen dezelfde problemen zich voor bij onze Oosterburen. In het Duitse natuurgebied Speicherkoog zijn Konikpaarden ernstig ondervoed en ook de staat van hun hoeven laat ter wensen over.

Vorige week werd een merrie en drie veulens dood aangetroffen in het gebied. Hoofdzakelijk ligt de oorzaak voor deze sterfte door de hevige regels van afgelopen dagen. De grond is drassig en er is weinig te eten.

Eerder bijgevoerd

“Hooi had veel eerder gevoerd moeten worden, en een dierenarts had de hoeven van de dieren lang geleden moeten onderzoeken. Al met al zijn de dieren volledig verwaarloosd en lijkt niemand voor hen te zorgen voor zover nodig, ” vertelt Ulrike Bohle, natuurbeschermer en fotograaf aan Boyens-Medien.

Grote kudde

Sinds het najaar van 2004 grazen Konik-paarden in het natuurreservaat Wöhrdener Loch. Twee hengsten en acht merries moesten daar aanvankelijk een kudde van dertig dieren opbouwen. Enkele jaren later werd een kuddegrootte van ongeveer vijftig dieren geschikt geacht. Tussen de zeventig en 75 Konik-paarden leven nu in het Speicheroog. “Inteelt is een groot probleem, de dieren reproduceren oncontroleerbaar en niemand doet er iets aan”, voegt Ulrike Bohle er aan toe.

Bron: Horses.nl/Boyens-Medien