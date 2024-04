Ook St. Georg weigert uitgebreide verslaggeving over FEI Wereldbekerfinale Riyadh

Naast de Australische hippische website The Horse Magazine, weigert ook de Duitse hippische nieuwssite St. Georg uitgebreide verslaggeving over de FEI Wereldberfinale in Riyadh. Dat heeft alles te maken met het zogenoemde sportwashing. Het Arabische schiereiland hoopt van een slechte reputatie af te komen en wil beter imago te creëren door grote sportevenementen te organiseren.

“Saoedi-Arabië krijgt wereldwijd zware kritiek vanwege zijn mensenrechtenschendingen. De dood van de Turkse journalist Jamal Khasoggi in 2018 haalde de internationale krantenkoppen. De moord op de dissidente journalist wordt toegeschreven aan de regering, de koninklijke familie van Saoedi-Arabië“, is te lezen in het bericht van St. Georg. Maar deze moord is niet het enige incident dat een negatief imago heeft gecreëerd voor de staat, die enorm rijk is geworden door zijn oliereserves.

Vrouwen hebben vrijwel geen rchten

“Een ander belangrijk punt van kritiek is de rol van vrouwen. Vrouwen mogen alleen trouwen als een mannelijke voogd dit toestaat. Bij scheiding hebben zij vrijwel geen rechten. Zelfs als zij na een scheiding voor de kinderen zorgen, kunnen zij niet als voogd over hun kinderen optreden.” Ook de zaak van de jonge tandarts Salma al-Shihab trok wereldwijd aandacht. De moeder van twee werd, na het plaatsen van enkele tweets waarin ze zich positief over vrouwenrechten uitsprak, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim dertig jaar.

Doodstraf

Maar ook de doodstraf bestaat in Saoedi-Arabië nog steeds. Uit het jaarverslag van Amnesty International (van 12 maart 2022), bleek dat er op die ene dag 81 mannen werden geëxecuteerd. “Homoseksualiteit is één van de ‘daden” die tot de doodstraf kunnen leiden.”

FEI positief over organisatie finale in Riyadh

In een persbericht spreekt de FEI positief over het organiseren van de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh. “Het organiseren van de finale weerspiegelt de toewijding van Saoedi-Arabië om de paardensport te promoten. Kom met ons mee naar Riyadh, om de blijvende erfenis van het paard in Saoedi-Arabië te vieren en de fascinerende toekomst van deze opmerkelijke stad te ervaren.” Er viel nog nooit eerder zoveel geld te winnen in de Wereldbekerfinales dressuur en springen. “Een voorbeeld van hoe de woestijnstaat zijn imago wereldwijd probeert te verbeteren“, aldus St. Georg.

Bron: St. Georg