Ophef in Groot Brittannië over verkoop aan Queen geschonken renpaarden

Koning Charles III en zijn overleden moeder, koningin Elizabeth II, schijnen bijna 2 miljoen Britse pond (2,27 miljoen euro) te hebben verdiend met de verkoop van paarden die aan de koningin waren geschonken door prominente figuren, zoals de Emir van Dubai. Volgens het koninklijk huis gaat het om persoonlijke geschenken, maar de vraag is of de bedragen niet naar de staatskas hadden moeten gaan.

De Britse krant The Guardian heeft meer dan 40 paarden geïdentificeerd die op enig moment aan de koningin zijn gegeven door de Emir van Dubai, de Aga Khan en een Saoedische koninklijke familie. Koningin Elizabeth II was een gepassioneerd fokster en had een hele renstal. Naar verluidt is Charles III een stuk minder enthousiast en wil hij de hoeveelheid paarden in koninklijk bezit terugbrengen.

Winst

Sommige paarden werden met winst verkocht door de koningin. Anderen zijn geveild door de koning, die de afgelopen maanden een aantal van zijn moeder geërfde paarden heeft verkocht. De totale erfenis aan renpaarden die Charles kreeg zijn naar schatting minstens 30 miljoen euro waard. Volgens een woordvoerder van het koningshuis gaat het om persoonlijke geschenken en niet om geschenken die vanwege de formele rol van de koningin zijn ontvangen. Daarover valt te twisten, want hoewel de drie schenkers persoonlijk goede bekenden waren van de Queen, zijn ze ook staatshoofd of religieus leider en werden ze ook wel op officiële bezoeken ontvangen. Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de emir van Dubai en premier van de Verenigde Arabische Emiraten heeft volgens het onderzoek in de loop der jaren ten minste 34 paarden aan het koningshuis gegeven.

Paarden vereist

Eén van de opvallendste zaken met betrekking tot de cadeau-paarden is dat de Queen naar verluidt ooit op staatsbezoek aan Duitsland twee paarden als geschenk heeft gevraagd. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel ontdekte staatsdocumenten die beschreven hoe de koningin tijdens een staatsbezoek aan West-Duitsland in 1978 om twee paarden had gevraagd. De bondspresident keurde dat geschenk goed ‘in het belang van goede relaties’. Het was het duurste geschenk aan een bezoekend staatshoofd door Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

