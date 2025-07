Oudste (paarden)sportverslaggever van het land is 94: ‘Ik durf nu wel te zeggen dat ik er verstand van heb’

Vroeger gebruikte hij pen en papier, maar inmiddels werkt de 94-jarige Lucien Roelandt uit Axel op zijn laptop in een ruitersportwinkel in Nieuw- en Sint Joosland en verslaat daar nog altijd de paardensport voor de Zeeuwse krant PZC. Hij neemt interviews af met ruiters en amazones en de bijbehorende foto's maakt hij sinds een paar jaar ook zelf. "En ik word er steeds beter in", vertelt Roelandt aan Omroep Zeeland.



De Zeeuws-Vlaming werkt sinds de jaren 80 bij de krant en mag zich met recht de oudste sportverslaggever van het land noemen. Eerst schreef hij over voetbal, maar zo’n 32 jaar geleden werd hem gevraagd om de vaste verslaggever van de Zeeuwse paardensport te worden. “Ik antwoordde dat ik daar helemaal geen verstand van had. Maar dat was juist goed, de toenmalige chef wilde iemand die er met een frisse blik naar keek.”

Goed luisteren

Sindsdien bezocht hij honderden concoursen. “Ik durf nu wel te zeggen dat ik er verstand van heb, maar je moet er wel op de juiste manier instappen. Je moet niet denken dat je de wijsheid in pacht hebt. Het is vooral belangrijk dat je heel goed kunt luisteren.”

‘Houdt me jong’

De bezoeken aan de concoursen houden hem jong, zegt hij. “Ik vind het gezellig, ik ben lekker onder de mensen. Volgende maand is weer Jumpin’ de Weel in Nisse. Daar verheug ik me nu al op: tien dagen van huis.” Eerder zei hij al tegen zijn eigen PZC dat hij wil doorgaan met verslaggeving tot zijn honderdste. “Dat plan heb ik nog steeds. Ik loop wel steeds iets minder makkelijk, maar ben voor de rest gezond. Zolang het goed gaat, blijf ik het doen.”

Bron: Omroep Zeeland/ NOS