Oudste ponyclub van Lelystad heeft steun nodig voor voortbestaan

De oudste ponyclub van Lelystad, de Stichting Kreatieve Werkplaats Lelystad (SWKL), wordt in haar voortbestaan bedreigd voor de nieuwe wetgeving paardenhouderij in 2027. De huidige stallen zijn meer dan veertig jaar oud. Ze kampen met houtrot en voldoen qua afmetingen niet meer aan de toekomstige eisen. De gemeente Lelystad stelt 15.000 euro ter beschikking, maar voor de ponyclub is er dan alsnog een tekort van 20.000 euro. Daarom vraagt de ponyclub om hulp.