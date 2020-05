Paard draaft over A20

De A20 is donderdagmiddag ter hoogte van het Terbregseplein in de richting van Gouda enige tijd afgesloten geweest. Een paard brak los uit het weiland en kwam op de snelweg terecht. Rijkswaterstaat en de politie konden het paard na afsluiting van diverse rijstroken, weer vangen.

Het paard is vermoedelijk ontsnapt door een openstaand hek.

Vandaag liep er wel een hele bijzondere weggebruiker langs ons bureau. verkeer werd even stilgezet. Hij is gevangen en alles is gelukkig goed met het paard. De eigenaar heeft hem opgehaald. ^ETa. pic.twitter.com/LD0IM3D0oK