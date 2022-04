Paard en pony drachtig van zebra’s in Houwerzijl

Amber Roeters uit Houwerzijl heeft een niet-alledaags dier in de wei lopen: een zebra. Ook de buren hebben een zebra en zo kan het zijn dat een pony én een paard zwanger zijn geraakt, vermoedelijk door de twee zebra's. 'Het is een verrassing wat eruit komt.’

Roeters is de eigenaar van zowel de zwangere pony als de toekomstige vader: Simon de zebra. Ook het zwangere paard is van Roeters, maar volgens haar is de andere zebra daarvan de aanstichter.

‘Een keer wat anders in de tuin’, zo typeert Roeters de aanwezigheid van de zwart-wit gestreepte dier, dat sinds twee jaar bij haar op het erf staat. ‘Mijn vriend wilde altijd al een zebra hebben’, verklaart ze. ‘Een paar jaar terug kon hij een zebra kopen en toen heeft hij dat ook maar gedaan.’

Bron: RTVN