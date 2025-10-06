Paard loopt over voetbalveld in Emmen: eigenaar spoorloos

Afgelopen zaterdag liep een paard onverwacht over het voetbalveld van VV Drenthina in Emmen. Henk Bos, buurman van de vereniging en al twintig jaar actief als koetstaxi in het centrum van Emmen, heeft het dier meegenomen naar zijn stal uit zorgen voor het welzijn van het paard.

Twee dagen later heeft de eigenaar zich nog steeds niet gemeld. Het paard is niet gechipt en krijgt inmiddels medische verzorging. Bos heeft de politie en de dierenambulance ingelicht en hoopt via sociale media de eigenaar snel te vinden. “Ik houd van paarden en wil dat ze goed verzorgd wordt,” vertelt Bos aan RTV Drenthe.

Bron: RTV Drenthe