Paard na acht uur gered uit beek na noodweer in Illinois

In de Amerikaanse staat Illinois is een paard na een urenlange reddingsoperatie uit een snelstromende beek gehaald. Bij de actie waren bijna vijftig hulpverleners betrokken. D twintigjarige Appaloosa ruin genaamd Troy, werd tijdens zwaar noodweer uit zijn stal meegesleurd en belandde in Coon Creek, ten noordwesten van Chicago.

De vermissing van het paard werd ontdekt nadat een stalmedewerker de dieren controleerde na een hevige storm in het plaatsje Marengo. Troy werd korte tijd later teruggevonden in de sterk stromende beek. Een eerste reddingspoging mislukte, waarna de hulpdiensten groots uitrukten.

Door de diepte en kracht van het water bleek de redding complex. Reddingswerkers benaderden het paard uiteindelijk met een rubberboot, terwijl ook een dierenarts ter plaatse werd gebracht om het dier, dat tekenen van onderkoeling vertoonde, te behandelen.

Na een circa acht uur durende operatie slaagden de hulpdiensten erin Troy vast te maken aan een boot en hem gecontroleerd naar de oever te begeleiden. Van daaruit is het paard per trailer afgevoerd voor verdere verzorging.

Volgens de eigenaar maakt het paard het naar omstandigheden goed en is het inmiddels weer terug op stal.

Bron: Horses.nl/HLN