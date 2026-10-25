Paard ontsnapt bij Zangersheide en gaat ‘op restaurant’

Een bijzondere gast zaterdag voor het sjieke restaurant 'La Butte aux Bois' in Lanaken, Belgisch Limburg. Bij Stoeterij Zangersheide bleef een staldeur nèt iets te lang open staan. De bewoner van de box bedacht zich niet en ging 'op restaurant' zoals de zuiderburen dat noemen. Hoewel het dier uit leek op een sjiek lunchmenu, werd het uiteindelijk met behulp van een hondenkoekje weer naar buiten gelokt.

Mirjam Hommes Door

Zowel het paard als de mensen in het restaurant bleven uitermate kalm. Ondanks dat het paard tussen de tafels doorliep en verschillende inspecties uitvoerde, raakte er zelfs geen wijglas beschadigd. Een gast begeleidde het dier weer naar de uitgang. Het paard werd buiten opgevangen door medewerkers van Zangersheide.

We vermoeden overigens dat de Google recensie van deze volgens het restaurant zelf “speciale zeer vriendelijke en lieve gast” niet erg lovend zal zijn. Zelfs de bloemstukken bleken namelijk niet geschikt voor consumptie. En een hondenkoekje na al die moeite? Kom op zeg!

Bron: TV Limburg BE / FB La Butte aux Bois / Horses.nl