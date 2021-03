Paard overleden na ruzie met natuurwerker

In het Belgische Opglabbeek is een ruzie over paardrijden in een natuurgebied totaal uit de hand gelopen. Een paard werd aangereden door een tractor, brak een been en moest ingeslapen worden. Er loopt een onderzoek.

Een ruiter en een vriendin maakten rit, toen ze terechtkwamen in een gebied waar paardrijden verboden is. Vervolgens kwamen ze een medewerker van Natuurpunt tegen. Natuurpunt is een vereniging voor natuurbehoud, die in Vlaanderen en Brussel actief is.

Ruzie

Er ontstond een woordenwisseling en een schermutseling tussen ruiter en medewerker. Daarna reed de ruiter weg. De medewerker van Natuurpunt zette met een tractor de achtervolging in en raakte het paard aan de achterkant. Het dier brak daarbij een been. Een dierenarts moest het paard ter plekke uit zijn lijden te verlossen, schrijft Het Belang van Limburg.

Verhoor

Volgens Natuurpunt gebeurde de aanrijding niet opzettelijk. De ruiter denkt daar anders over. De politie nam beiden mee voor verhoor. De zaak wordt verder onderzocht.

Bron: Redactie 24 BE / Horses.nl